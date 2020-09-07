Furkan, hayatını Aslı ile birleştirdi

Ayşe-Ali Güngör çiftinin kızları Aslı ile Ayşe-Hüseyin Parpucu çiftinin oğulları Furkan’ın düğün töreni Binevler’de bulunan İnci Park’ta gerçekleştirildi.

Liv Hospital Hastanesi çalışanlarından Aslı ile Emniyet Teşkilatı’nda görevli polis memuru Furkan’ın nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, genç çifti mutlu günlerinde MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve bağlı sendikaların başkanları yalnız bırakmadı. (Haber Merkezi)