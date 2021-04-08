Erdoğan: “Ramazan ayında Türkiye’yi dinlendireceğiz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan yönetiminde önceki gün yapılan toplantıya Yusuf Ahlatcı’nın yanı sıra Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur da katıldı.



AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in katıldığı bölge toplantılarına da katılan heyet daha sonra Erdoğan’ın iştirak ettiği 145. İl Başkanları Toplantısı’na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çeşitli konulara değindi. “Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri yeni bir başlangıç kabul ederek 2023 hedeflerimize yöneldik. Büyük kongremizde de Türkiye için güven ve istikrar diyerek inandığımız yolda hangi istikamette yürüyeceğimizin taahhüdünü milletimize verdik” diye konuşan Erdoğan, kadrolarda gerekli görüldüğü taktirde değişim olabileceğini, 40 yıl sonra terörü ülke içinden tamamen temizleme aşamasına gelindiğini, ekonomide yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde ülkeyi büyütme kararlığının devam ettiğini anlattı.



Yeni tip koronavirüs sürecine ve salgın tedbirlerine değinen Erdoğan, “Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamak. Türkiye’nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye’den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tam anlamıyla felç durumdadır” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki Çorum heyeti toplantının ardından Genel Merkez’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Buna göre Çorum heyeti ilk olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’i makamında ziyaret etti. Çorum heyetinin yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladığı Kandemir de Çorum teşkilatını kutladı.



Yeniden göreve seçilen Ahlatcı, Temur, Demir ve yeni göreve gelen İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş’ı da tebrik eden Kandemir; “Birlik ve beraberlik içinde AK Parti bayrağımızı en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz demeden görev yapan Çorum teşkilatlarına çalışmalarda başarı diliyorum. Çorum Teşkilatında memleketimize olan aşkı görüyoruz” diye konuştu.

Yusuf Ahlatcı yönetimindeki Çorum heyeti ayrıca AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Enerji Bakanlığı Protokol Müdürü hemşehrimiz Ayşe Çınar ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan’a da kutlama ziyaretinde bulunarak bir süre sohbet etti.



(Volkan SINAYUÇ)

