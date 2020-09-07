“Emekli ve dar gelirlinin cebinin boşalması önlenemiyor”

Açıklanana rakamlara bakıldığında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından Temmuz ayında memur ve emeklilerine reva görülen % 4’lük sadaka miktarı artışının, üçte birinden fazlasının yılın bitmesine 4 ay kala eridiğini anlatan Çam, eylül ayında kira artış miktarının %11.27 olduğunu TÜİK tarafından yapılan istatistik oyunlarının Hazine ve Maliye Bakanlığını rahatlattığını ancak memur ve emeklinin, dar gelirlinin cebinin boşalmasını önleyemediğini anlattı.

Çam, “BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon oranına göre (aile ve çocuk yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Hakem Kurulu Kararı gereği Temmuz ayında aylığındaki 140,94 TL’lik artışın 54,03 TL’si Ağustos ayı enflasyonu ile erimiştir

Aynı şekilde;

9/1 derece/kadrodaki bir memurun aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 57,90 TL. 7/1 derece/kadrodaki bir öğretmenin aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 65,66 TL. 8/3 derece/kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 94,69 TL.

12/3 derece/kadrodaki bir hemşirenin aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 63,52 TL.

1/4 derece/kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında Ağustos ayındaki erime miktarı 100,57 TL.

Bu kayıplar memur ve emeklilerinin telafi edemediği ve sineye çektiği kayıplarıdır.

Memurların aylıkları enflasyon karşısında erirken bir darbe de vergi dilimi artışından geldi.

Mart ayında itibaren kademeli olarak % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçişle başlayan kayıplar, zaten Temmuz ayında aylıklara yapılan sefalet artışını ortadan kaldırmıştır” dedi. (Haber Merkezi)