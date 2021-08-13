Emek Et Lokantası açıldı

Çorum’un önde gelen lokantacı esnaflarından Abdullah Ateş’in sahibi olduğu Emek Et Lokantası, görkemli bir açılış töreniyle Çorum-Samsun yolu 2. kilometre üzerinde hizmete girdi.

Emek Lokantası’nın 2. Şubesi olarak açılan yeni ve modern yol boyu tesisinin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde hizmete giren Emek Et Lokantası’nın açılış kurdelesini ise yine protokol üyeleri hep birlikte yaptı. Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Mustafa Çitfçi’nin kısa bir konuşma yaptığı açılış töreninde, okunan duanın ardından kurdela kesimi yapıldı. Tören davetlilere yemek ikramı ile sona erdi.(Volkan SINAYUÇ)