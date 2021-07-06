Eğitmenlere “Sıfır Atık” semineri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, Sıfır Atık Projesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için pandemi nedeniyle ara verdiği eğitim seminerlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sıfır atık yönetmeliği kapsamında Çorum Belediyesi hizmet binalarında kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması için ‘Geri Kazanılabilir, Geri Kazanılamayan, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil’ toplama kutularının geçtiğimiz yıl yerleştirildiğini hatırlatarak “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlık teknik personelimiz tarafından verilen eğitimde; “atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm nedir, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, atıkların doğada yok oluş süreleri, atıkların doğaya ve çevreye verdiği zararlar, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması” gibi konulara değinildi. Eğitimde hizmet binalarında bulunan geri dönüşüm kutularına renk ayrımına göre kendi atığını nasıl ayrıştıracağı konularında da bilgiler verildi. Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında vatandaşlarımızda çevre bilincini geliştirmek üzere ara verdiğimiz eğitim seminerlerimizi de gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.