Eğitim Gücü Sen kuruldu
Güncel 01.11.2021, 19:44
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Kısa adı “Eğitim Gücü Sen” olan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, kuruluşunu tamamlayarak çalışmalarına başladı.
Sendikanın Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Temsilcisi Ahmet Ölçer, samimi gayretlerle eğitim çalışanların sesi olmak, bütün ümitlerin tükendiği bir yerde ümit olmak, varlığını eğitim çalışanlarının huzuru ve refahını sağlamaya adamış olarak yola çıktıklarını belirterek, “Herkesin sustuğu yerde sorunların çözümü için ‘biz varız’ demeye hazırız” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)
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|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
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|12
|12. Samsunspor
|10
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|13. Adanaspor
|11
|12
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|10
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|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
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|10
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|10
|7
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|14
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|7
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|10
|4
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|25
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|24
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