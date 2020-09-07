DEVA Partisi Osmancık İlçe Başkanı Özdemir Göbel güven tazeledi

Kongrede Özdemir Göbel güven tazeleyerek, DEVA Partisi Osmancık İlçe Başkanlığı'na seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali İbiş, Uğur Çelik, Evren Karataş, Veysel Aydın, Abdullah Helvacı, Rahmi Aytekin, Ercan Yılmaz, Veysel Uysal, Mesut Akmeşe, Gökhan Baş, Yunus Emre Kodaz seçildi.

Kongrede konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, sorumluluk duygusu ile hareket edip memleket için güzel işler yapmak için yola çıktıklarını, görevlendirme yazılarını alır almaz çalışmalara başladıklarını ve il-ilçe kongrelerini yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı. İlk kongreyi Osmancık'ta yapmak için bir araya geldiklerini anlatan Vargeloğlu, Uğurludağ kongresinin bugün, Oğuzlar kongresinin 12Eylül 2020, Bayat kongresinin 18 Eylül 2020, Dodurga kongresinin 13 Eylül 2020, Ortaköy kongresinin 15 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğin9i anlatan Vargeloğlu, Eylül 2020 sonu veya Ekim 2020 başı gibi de Genel Başkan Ali Babacan’ın da katılımı ile Çorum Olağan 1. Kongresinin gerçekleştirileceğini vurguladı.

Her geçen gün sorunların arttığın, yönetime karşı güvenin sarsıldığını, ehliyet ve liyakate değer verilmediğini anlatan Vargeloğlu, “Temel hak ve hürriyetleri yok sayılarak demokrasi ve özgürlük alanları sıkboğaz edilmiş, Yargı; halka değil talimatlara hizmet eder olmuş, Denge ve denetim yok olmuş ve güçler ayrılığından söz edilemiyor; Tutarsız, şeffaflıktan uzak, güven vermeyen ve istikrarı sağlayamayan bir ekonomi yönetimi var, Eğitim sistemi yazboz tahtasına dönüştürülmüş, Bu ülke içine kapatılmış, yakın coğrafyada sözü tükenmiş, dünyada itibarsız ve yalnız bir ülkeye dönmüş, Ülke güvenliği sadece katı güvenlikçi politikalarla sağlanmaya çalışılıyor. Böyle bir ülkenin iyi idare edildiğinden söz edilebilir mi? Bütün olumsuzluklara rağmen, Ülkemizde çözümü olmayan sorun yoktur. Sorun varsa çözüm de mutlaka vardır.

Siyasi hareketimizin temel özelliklerinden biri, sadece değişik toplum kesimlerinden yükselen itirazları seslendirmek değil, beklentilere karşılık verecek, ikna edici çözümleri de ortaya koymaktır” dedi.

Fedakârca çalışmalar sayesinde koronavirüs salgınına rağmen ülkenin tamamında örgütlenmeyi tamamlamak üzere olduklarını anlatan Vargeloğlu, genel seçimlere katılım şartını karşılamak üzere de kongreleri yaptıklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)