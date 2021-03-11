Derneklerin proje başvurusu başladı

Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkında yönerge kapsamında 2021 yılı proje başvurularının başladığını açıkladı.

Konu hakkında bilgi veren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması hakkında yönerge kapsamında her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapıldığını kaydetti.

Proje başvurularının 1 Mart 2021 tarihinde başladığını ifade eden Mustafa Bayrak, “Başvurular, www.siviltoplum.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES)üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır. ‘Bir Fikrim Var!’ diyorsanız, başvuru Rehberini incelemenizi, bir adım atarak proje başvurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz” diye konuştu.

2021 yılı için desteklenecek proje konuları hakkında da bilgi veren Bayrak sözlerini şöyle sürdürdü.

“2021 yılı için Bakanlığımızca desteklenecek proje konuları, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1- Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, 2-İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması, 3-Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi, 4- Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, 5- Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, 6-Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması, 7- Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi, 8- Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, 9-Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi, 10- Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası, 11- İstihdamın arttırılması, 12- Göç ve uyum, 13- Sosyal girişimcilik, 14- Gönüllülük ve 15-Afet bilinci”

(Haber Merkezi)

