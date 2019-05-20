“Demiryolu hızlandırılsın, havalimanı hemen yapılsın”

ÇORUM HABER olarak yıllardır aynı şeyi söylüyoruz ve artık devletin tepe noktalarında da bunlar kabullenildi. Birincisi, Demiryolu projesi çok yavaş ilerliyor. Bu tempoda, Cumhuriyet’in 110. yılına, yani 2033 yılına yetişirse ne âlâ…Ve Çorum kendi havalimanını istiyor. Bölgenin, kendi dinamikleriyle sanayileşme hamlesini başlatmış tek kenti olarak, gerçek manada “sanayi kenti” olabilmesi için havalimanına mutlak ihtiyacı var.

Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen bir toplantıda alınan kararlar, basına dün servis edildi. “Çorum OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre” başlığını taşıyan değerlendirmenin 1. maddesinde “Demiryolu acil ihtiyaç” denilerek, “Çorum’un devletten en acil talebi demiryolu. Özellikle ürünlerin nakledilmesi ve dünya pazarındaki rekabette kentin gücünü artırmak adına bu ihtiyacın karşılanması, Çorumlu sanayici açısından çok önemli.” ifadesi kullanılıyor.

Bu maddenin devamı ise şöyle: “Merzifon havalimanının desteklenmesi veya Çorum’a havaalanı yapılması da kentin gündeminde hemen ikinci sırada geliyor. Bu ihtiyaçların karşılanması, giderek ihracata yönelen Çorum’a büyük bir avantaj kazandıracak.”

Oysa, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ile görüşmelerini yansıttığımız 10 Mayıs 2019 günlü haberimizi “Havalimanı için en somut gelişme” başlığıyla okurlarımıza iletmiştik. Çorum’un havalimanına kavuşması artık “an meselesi” iken, bu “mütereddit” değerlendirmeleri anlamakta güçlük çektiğimizi belirtmek zorundayız.

Çorumlu, demiryolu projesinin hızlandırılmasını, birkaç milyar dolarlık bu büyük yatırıma göre realize edilmesi daha kolay olan Çorum Havalimanı’nın ise kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyor. Biz de, herkesin bu hedefler etrafında birleşmesi gerektiğinin altını, bir kez daha ve önemle çiziyoruz.

Mehmet YOLYAPAR