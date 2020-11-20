Damadın tüfekle ateş açtığı kayınbiraderinden sonra kayınvalidesi de öldü

Olay, Çarşamba gece saatlerinde Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Ö.’nün evine gitti. Burada araçtan indiğini gördüğü Serkan Ö. ile eşi Alev Ö. (28) ve çocukları Güney Ö.’yü (3) gören Gencal K., tüfekle ateş etti. Saldırıda Serkan Ö. ile eşi ve oğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gencel K., bu kez Çoraklık Bağları mevkiinde oturan kayınvalidesi Gülizar Ö.’nün evine gitti. Zili çalan Gencal K., kapı açılır açılmaz kayınvalidesini de tüfekle bacaklarından vurup, kaçtı. Gülizar Ö. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 2’YE ÇIKTI

Yaralılardan, başına isabet eden kurşunla yaralanan Serkan Ö., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan Gülizar Ö.’de 2 gün sonra hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Alev Ö.'nün polise verdiği ifadesinde; eşi Serkan Ö.'nün kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğu, eşi Gencel K.'nin de bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği belirtildi. Saldırgan daha öncede kayınvalidesini darp edip Serkan Ö.’nün 3 yasındaki çocuğunu kaçırdığı ve bu nedenle de gözaltına alınıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Polis, Gencal K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.