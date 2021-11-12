Cücenoğlu Hindistan’da

Kaleme aldığı eserleri 37 dile çevrilen ve 40’a yakın ülkede sahnelenen, 2019 yılında kaybettiğimiz uluslararası oyun yazarı, hemşehrimiz, Tuncer Cücenoğlu bir kez daha Hindistan’da.

2018’de Hindistan’da oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı olan Tuncer Cücenoğlu, “Çığ” ile ikinci defa Hint seyirciler ile buluşarak Türk tiyatrosunu dünyaya taşımaya devam ediyor.

“Dwash” adı ile Hindistan’ın prestijli tiyatrosu Ensemble tarafından Kalküta’da sahnelenecek oyunun yönetmeni Sohag Sen. Hindistan’ın usta tiyatrocuları Sohag Sen ve Asit Basu’yu 50 yıl sonra bir araya getiren ve 13 Kasım’da prömiyeri yapılacak oyun, Sohag Sen ve Kaushik Bose tarafından Bengali diline çevrildi.

(Haber Merkezi)

