Çorum’un Fahri Hemşehrisi Mahfi Eğilmez, 2020’nin “En Beğenilen Ekonomisti”

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, kadim dostu Mahfi Eğilmez’i telefonla arayarak kutladı ve fahri hemşehrilerinin aldığı bu ödülün, Çorumluları son derece memnun ettiğini söyledi. Mahfi Eğilmez de, Hitit diyarını çok özlediğini belirterek, pandemi sürecinden çıkışta Çorum’a gelmek istediğini söyledi.

Öte yandan, 30 yaşına basan “Dünya Kitap” tarafından bu yıl 28. kez verilecek “Yılın En İyileri Ödülleri”nin sahipleri de belli oldu. İş Dünyası Kitapları Seçici Kurulu’nun Zoom üzerinden yaptığı toplantıda, Mahfi Eğilmez’in Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan “Türkiye Ekonomisi” isimli kitabı, “Yılın İş Dünyası Kitabı” ödülüne değer bulundu.

Alp Orçun, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan Seçici Kurul, Mahfi Eğilmez’in kitabına, “çok çalkantılı ekonomik süreçlerin yaşandığı dönemde mesleki bilginin fikr-i takibindeki sıra dışı kararlılığının yarattığı ‘birikimlerini’; değişik açılardan bakarak, kurumlarda yansıyan yapıları, işleyiş mekanizmalarını, ülke içi bağlantılar kadar dış bağlamı da özenle inceleyerek ‘öğretici ve yol gösterici’ analizlerle okuyucuyla paylaştığı için” bu ödülü verdi.

(Haber Merkezi)

