Çorumlu amca “Bir saat yetmez kabul etmiyorum”

Çorumlu 75 yaşındaki Mehmet Kartal“ Sosyal mesafeye elbette herkes uyacak” derken, “Bir saatte düğün olmaz , bu kararı desteklemiyorum” diyerek kararın yanlış olduğunu savundu.

Düğünlerin iptal edilmesi kararını eleştiren Kartal, “ Sosyal mesafe elbette çok önemli herkes kurallara uyacak. Ancak, Bir saatte düğün mü olur ben çocuğumu 20 sene yetiştirmişim, 500 kişinin düğününe gitmişim onlarda bana gelecek. Bu kararı desteklemiyorum. Köyümüzde 5 dönüm yerimiz var masaları döşerim seyrek seyrek yer içerler. Bir saatte düğün olmaz, kına olmaz. Rızam yok buna” şeklinde cevap verdi.

“GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR”

Garip Özgür (Muhtar) “Doğru bir tavır olduğunu düşünüyorum. Aslında geç kalınmış bir karar. Daha önce yasaklanmalıydı. Karşımızda göremediğimiz çok büyük bir tehlike var bundan korunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Servet Ergin ise “İnsanların tedbirsiz davrandığını söyleyen bir vatandaş, “Ben bakıyorum plajlar açık, diskotekler açık, her yer serbest devlet her gün açıklama yapıyor maske takın, mesafenizi koruyun ama biz yine aynıyız. Kuralları hiçe sayıyoruz ” dedi.

“SONUÇLAR ORTADA”

Kararın yerinde olduğunu belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Düğünler, nişanlar, cemiyetlerin koronavirüsün yayılmasında çok önemli bir etken olduğu ortaya çıktı. Bu anlamda devletimizin aldığı bu tedbirin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlar olarak buna uymakta herhangi bir çekingenlik göstermemeliyiz. Düğünler ve diğer cemiyetler koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığı alanlar oldu, sonuçları da ortada maalesef yapacak bir şey yok” dedi.