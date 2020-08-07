“Çorum’daki 4 kale ve 2 kule turizme kazandırılıyor”

Restorasyonu tamamlanan İskilip Kalesi’nin de geçici kabulünün yapıldığını dile getiren Özel, Kalenin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, bakım ve temizliğinin yapılmasını müteakip kalan restorasyon çalışmalarının devam ettirileceğini vurguladı.

Osmancık Kandiber Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi’nden sağlanan ödenekle Osmancık Belediye Başkanlığı’nca Kalenin Rolöve ve Restitüsyon projesinin yaptırıldığını, daha sonraki dönemde İl Özel İdaresi’nde toplanan Kültür Varlıklarına Katkı Fonu hesabından, Bakanlıktan, OKA’ dan ve Osmancık Belediyesinden sağlanan ödeneklerle restorasyonun tamamlanarak turizme açıldığını belirten Özel, Hacıhamza Kalesi’nde de şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını, öncelikle buranın röleve ve restorasyon projelerinin yapılması akabinde restore edilerek turizme açılması ve destinasyon içerisine dahil edilerek tanıtımının yapılması gerektiğini ifade etti.

Çorum Saat Kulesi’nin mülkiyetinin belediyede olduğunu ve belediye tarafından restore ettirildiğini kaydeden Özel, Sungurlu Saat Kulesi’nin de 2008-2010 yılları arasında restorasyon projesinin yaptırıldığını, İl Özel İdaresi Kültür Varlıklarına Katkı Hesabından sağlanan ödeneklerle de Sungurlu Belediyesi’nce restore edilerek İl ve ilçenin tanıtımında kullanıldığı kaydedildi. (Erkan BAYATLI)