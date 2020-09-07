Çorum’a özgü markayla “soğuk sıkım” zeytinyağı

Ege üreticisinden, kendi ailelerinin tüketimi için natürel sızma zeytinyağı alan iki genç, daha sonra getirdikleri zeytinyağını pet şişeler halinde yakın çevrelerine sattılar. Doğal zeytinyağının çok beğenilmesi sonucu da, satış ağını bir hayli genişlettiler ve sonuçta “Ahudem” markasını oluşturarak online satışa başladılar.

Zeytinyağı konusuna eğildiklerinde, bu bölgelerde tüketilen marka zeytinyağlarının kaliteli olmadığını anladıklarını ifade eden Mustafa Boztepe ve Emrullah Yılmaz, Ege’de uzun araştırmalarda bulunduklarını anlatarak, “En önce dikkat edilmesi gereken husus, zeytinyağının soğuk sıkım olması ve asit oranıdır. Kanser tedavilerinde ve kalp hastalıklarında kullanılan bazı proteinleri ihtiva etmesi, bu şifa kaynaklarının, trans yağlarla veya sıcak sıkımla yok edilmiş olmamasıdır” diye konuştular.

Mustafa Boztepe ve Emrullah Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdüler: “Soğuk sıkım zeytinyağı, anne sütüyle eşdeğer görülüyor. Öylesine önemli. Biz de, Ege’de en kaliteli bulduğumuz ürünü seçip, kendi markamız altında satışa sunmayı uygun bulduk. Bizim zeytinyağımıza, Çorum deyimiyle ekmeği banıp yiyebilirsiniz. Markamız Ahudem ise, ‘ancak helal ise umut doğrudur’ anlamına gelen, şifa ifade eden bir kavram.”

(Haber Merkezi)