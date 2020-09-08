Çorum’a memba kalitesinde içme suyu

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulamaya açılan arazilerle birlikte Çorum’un ülke ekonomisine 105 milyon TL’lik katkı yapacağını bildirdi.

DSİ’den yapılan açıklamada Çorum’da 2020 yılı sulama sezonunda 131 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirdi.

Açıklamada, “Çorum’da 2020 yılında toplam 131 bin 470 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılında ülke ekonomisine 105 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

Koçhisar Sulaması ile de ülkemiz ekonomisine 60 milyon TL’lik katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

DSİ 54. Şube Müdürü Murat Şerbetçi ise yaptığı açıklamada; “Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı ile Koçhisar Barajından alınacak 12,54 hm3/yıl ham su mevcut arıtma tesisine iletilerek, Çorum’a memba kalitesinde içme ve kullanma suyu temin edilecektir” dedi.