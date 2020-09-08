“Çorum iyiye gitmiyor”

Böyle giderse Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetmeyecek. Pozitif vaka olan hastalarımızı 2 ilçe hastanesine yönlendirmek durumunda kalacağız. Bu gidişle Türkiye’de en fazla vaka görülen ilk üç il arasına doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

“ÇORUM, EN KÖTÜ 3 İL ARASINA GİRMEK ÜZERE”

Çorum'un Kovit-19 karnesinin çok kötü olduğunu dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Bu konuda iyimser olmayacağım, herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Çorum bu salgın konusunda en kötü 3 il arasına girmek üzere” ifadelerini kullandı.

“İLÇELERE HASTA SEVK EDİLEBİLİR”

Böyle giderse mevcut hastanelerin kapasitesinin bu salgını kaldıramayacağını ve iki ilçe hastanesine Çorum'dan hasta sevk edileceğini söyleyen Ceylan, “Durum çok vahim. Tüm vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına kesinlikle uyması gerekiyor”" diye konuştu. (Haber Merkezi)