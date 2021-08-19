Çorum'dan dünyaya vip karavan

Çorum’dan yurt dışına karavan üretimi yapacak olan Falcon, görkemli bir törenle açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 5. Cadde’de hizmete giren firmada dünyaca ünlü karavanlar Falcon aracılığıyla artık Çorum’da yapılacak.

Şükrü Şahin’in sahibi olduğu Falcon’un açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda davetli katıldı.

Falcon’un açılış kurdelesini protokol üyeleri hep birlikte keserken, açılışın ardından Falcon tarafından üretilen karavanlar incelendi.

Yurt dışına VİP karavan üretimi yaparak satan FALCON firması güler yüzlü hizmet anlayışıyla, müşteri memnuniyetine dayanan misyonuyla Çorum'da hizmete başladı.

Açılışa katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşğın, Çorum'a büyük bir firma kazandıran Şahin Şahin'e teşekkür ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, FALCON firmasını Çorum'a kazandıran Şahin Şahin'e 7/24 destek olacaklarını kaydetti.