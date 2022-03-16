Çorum'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Çorum'un il genelinde Perşembe günü akşam saatlerinden kuvvetli kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilik soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili olarak üretici, sürücü ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, kent genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının ilimizde de yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi beklenmektedir" denildi.