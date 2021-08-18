CHP’lilerden MÜSİAD’a “hayırlı olsun”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, sivil toplum kurulmuşlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerilerini değerlendirmek, sorun ve talepleri genel merkeze ileterek çözüm konusunda girişimlerde bulunmak amacıyla düzenlenen STK ziyaretlerinin devam edeceği açıklandı.

Ziyarete; İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ali Bükücü katıldı.

MÜSİAD’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Orhan Coşkun ve yönetimini ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, hayırlı olsun dileklerini paylaşarak bir süre sohbet ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Başkanı Coşkun, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

ÖMER GÜNEY’İ KUTLADILAR

CHP heyeti ayrıca; Çorum Ticaret Borsası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Güney’e kısa adı TODAB olan Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmesinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üçüncü kez merkez birlik yönetimine seçilen Ömer Güney ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, sektörün sorunları hakkında bilgi aldı.

SAĞLIK-SEN’E ZİYARET

Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek Şube Başkanı Ahmet Saatcı’dan sağlık çalışanlarının sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de ziyaret ederek amatör sporun sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

DEDESLİ OVASI DERNEĞİ’Nİ ZİYARET

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Başkan Yardımcıları Ali Bükücü, Duran Arslan, Veli Uysal ve Burhan Erdem ile birlikte Dedesli Ovası Türkmenler Derneğini ziyaret ettiler.

Ziyarette Dernek Başkanı Arap Filiz, Başkan Yardımcıları Alaattin Yıldırım, Duran Keçeci ve basın işlerinden sorumlu Servet Seyfettin Mete hazır bulundu.

CHP olarak sivil toplum örgütlerine büyük önem verdiklerini kaydeden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 12 köyün katılımı ile kurulan Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneğinin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nu birkaç kez ağırlayan dernek olduğuna vurgu yaparak başkan Arap Filiz ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getiren Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz, CHP yöneticilerine teşekkür etti.

Tahtasız ayrıca ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini önümüzdeki günlerde Çorum’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile düzenlenecek geniş çaplı istişare toplantısına davet etti. (Haber Merkezi)