Ceylan: “Sulanabilir arazileri % 12’den % 50’ye çıkardık”

Toplantıya, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay katıldı.

Ceylan ve genel müdürler öncelikle Çorum’daki kuruluşların temsilcilerini dinleyerek bilgi sahibi oldular.

Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da yaptıkları konuşmalarda Çorum tarımıyla ilgili bilgi verdiler.

Ardından söz alan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Çorum'da böyle bir toplantıda bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile sürekli görüşerek, Çorum tarım ve hayvancılığı ile ilgili talepleri değerlendirdiklerini anlattı

Çorum'daki oda ve birlik başkanlarının çoğunu önceden tanıdığını ve Çorum tarım ile ilgili heyecanlarını yakinen bildiğini dile getiren Ahmet Gürdal, bunun da Çorum tarımına pozitif yansıdığını belirterek, “Biz her zaman Çorum üreticisinin yanındayız. Çorum'un bu birlikteliğini takdir ediyorum” diye konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise Çorum'daki oda ve birliklerin birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemelerini takdirle karşıladığını vurguladı. Birliktelikteki katkısına çok inandığı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür eden Erdurmuş, Milletvekili Ceylan’ın Çorum'un sorunları ile birebir ilgilendiğine şahit olduğunu, bakanlık olarak da Çorum'da birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Erdurmuş, önümüzdeki günlerde Çorum'la ilgili projeleri yeni projeleri destekleme sözü verdi.

Toplantıda son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’a ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay’a toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)