ÇEKVA, başarıyı ödüllendirdi

Kurulduğu günden bu yana Çorumlu öğrencileri destekleme, Çorum kültürünü yaşatma ve meselelerine çözümler üretme hizmetlerini sürdüren Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA), İstanbul merkezine ilave olarak İzmir ve Antalya Şubeleri, yakında ÇEKVA Çorum Şubesi olarak hizmet vermeye başlayacak olan Çorum Temsilciliği ve kuruluş çalışmaları son aşamaya gelen ÇEKVA Ankara Şubesi ile bu hizmetlerini yurt sathında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve sınav sonucu İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kayıt olan Yasin Yazıcı'nın İstanbul'da olması nedeniyle öğrenci ve ailesi Vakfa davet edilerek ödülü verildi.

ÇEKVA Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, ÇEKVA'nın başarılı öğrencileri her anlamda destekleme kararında olduğunu açıklarken, Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu da hayattaki başarının yalnızca ders çalışmak olmadığını, sosyal ve kültürel çalışmaların ve farklı donanımların da son derece önemli olduğunu anlattı. (Haber Merkezi)