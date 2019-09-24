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“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”

Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına göndermek üzere “Bir Oyuncak Bir Gülümseme” sloganıyla çağrıya çıktıklarını dile getirdi. Bu çağrıyla tamamen gönüllülük esasına dayanarak vatandaşlardan geçmişte kullandıkları veya çocuklarının geçmişte kullandıkları oyuncaklarını kendilerine ulaştırmalarını istediklerini anlatan Temur, Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları olarak kendilerinin de bunları düzenleyip hediye paketleri yaparak ihtiyaç sahiplerine ileteceklerini belirtti.

“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”

Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına göndermek üzere “Bir Oyuncak Bir Gülümseme” sloganıyla çağrıya çıktıklarını dile getirdi. Bu çağrıyla tamamen gönüllülük esasına dayanarak vatandaşlardan geçmişte kullandıkları veya çocuklarının geçmişte kullandıkları oyuncaklarını kendilerine ulaştırmalarını istediklerini anlatan Temur, Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları olarak kendilerinin de bunları düzenleyip hediye paketleri yaparak ihtiyaç sahiplerine ileteceklerini belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 21:56
“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”

1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak gayreti içerisinde olduklarını belirten Fatih Muhammed Temur, “Vatandaşlarımız bu kardeşlerimize iletmek istedikleri notları da yazarak gönüllerinden kopan hediye edilebilecek durumdaki oyuncaklarıyla birlikte AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza teslim ederek bu kampanyaya destek olabilirler. Tüm halkımızı bu sosyal sorumluluk projemize ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Temur, vatandaşların 0 546 628 07 27 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceğini ifade etti. (Haber Merkezi)

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