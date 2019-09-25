“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”

1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak gayreti içerisinde olduklarını belirten Fatih Muhammed Temur, “Vatandaşlarımız bu kardeşlerimize iletmek istedikleri notları da yazarak gönüllerinden kopan hediye edilebilecek durumdaki oyuncaklarıyla birlikte AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza teslim ederek bu kampanyaya destek olabilirler. Tüm halkımızı bu sosyal sorumluluk projemize ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.
Temur, vatandaşların 0 546 628 07 27 nolu telefondan kendilerine ulaşabileceğini ifade etti. (Haber Merkezi)