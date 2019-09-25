“Bir Oyuncak Bir Gülümseme”

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde durumu iyi olmayan ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına göndermek üzere “Bir Oyuncak Bir Gülümseme” sloganıyla çağrıya çıktıklarını dile getirdi. Bu çağrıyla tamamen gönüllülük esasına dayanarak vatandaşlardan geçmişte kullandıkları veya çocuklarının geçmişte kullandıkları oyuncaklarını kendilerine ulaştırmalarını istediklerini anlatan Temur, Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları olarak kendilerinin de bunları düzenleyip hediye paketleri yaparak ihtiyaç sahiplerine ileteceklerini belirtti.