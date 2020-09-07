Binevler 3. Cadde baştan sona yenileniyor

Binevler sakinlerinden gelen talepleri anında değerlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin tüm bölgelerinde alt ve üstyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini vurguladı. Binevler 3. Cadde sakinlerinin özellikle içme suyunda yaşanan tazyik sorununu çeşitli defalar dile getirdiğini ve bölgenin asfaltının yenilenmesi hususunun da gündemde olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Teknik ekibimiz yaptığı değerlendirme ile bu bölgedeki çalışmaları programlarına aldı ve hemen çalışmalarına başladı. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve yeni sisteme uyum sağlamayan 550 metre uzunluğundaki asbestli boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirerek bölgenin içmesuyu şebekesini tamamen yeniledik. Parsel bağlantılarını da yaparak burada altyapı ile ilgili sorunu ortadan kaldırmış olduk” dedi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin asfaltını da yenileyeceklerini belirten Başkan Aşgın, “550 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki caddemizin asfaltını tamamen yenileyeceğiz. Binevler sakinlerine ve Çorum’umuza hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)