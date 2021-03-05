Bilirkişiler dernek kurdu

Kurucu Başkanlığını İbrahim Ahıshalı’nın yaptığı ve kısa adı ÇOR-BİL-DER olan Çorum Hitit Bilirkişiler Derneği faaliyetlerine başladı.

Derneğin kurucular kurulu Mali Müşavir İbrahim Ahıshalı başkanlığında, Mali Müşavirler Eşref Eldoğan, Canan Bıyık, Ceyhan Baran, Gayrimenkul Değerleme ve SPK Uzmanı Mustafa Aran, Makine Mühendisi Ahmet Uzunboy ile Ebru Kaltakçı, Otomotiv Satış ve Satış Sonrası Hizmetler ile Sigortacılık alanında Fatih Kankurdan’dan oluştu.

1. Olağan Genel Kurulu 22 Mart’ta yapılacak olan dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren ÇOR-BİL-DER Kurucu Başkanı İbrahim Ahıshalı, uzun yıllardır Samsun Bölge Bilirkişiler Kurulu’na bağlı Çorum’daki sayıları 300’ün üzerindeki bilirkişilerin Çorum’daki temsilcisi olarak, hazırladıkları teknik projelerle derneklerinin faaliyetlerini hızla hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ahıshalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bölge Kurulları tarafından sürekli olarak gözlemlenen ve değerlendirilen, bir kamu görevi niteliği bulunan bilirkişiliğin saygınlığının artırılması, bilim, ilim ve fenne dayalı mesleki bilgi ve birikimlerin adaletin tesisi için son derece önem arz ettiği bir konu haline gelmiştir. Bu mekanizmada her ne kadar geçmiş dönemlerde ticari yaklaşımlara rastlanılsa da bilirkişiliğin tüm adli, tüketici ve sigorta tahkim alanlarında sorunların çözümü ve adaletin tesisi için bir kamu görevi olduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Ülkemizde aktif olarak faaliyette bulunan 11 dernek vasıtasıyla, bölgesel olarak yapılanarak, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflenen arzulanan dayanışma özlemini gidermek, sosyal ve adil dosya paylaşımının tesisi ile alt uzmanlık alanları ve rapor içerikleri bakımında gözlemlenen sorunların çözüm için bireysel hareket yerine Sivil Toplum Kuruluşu olmanın sorumluluğu ile hareket edilmesinin daha hızlı ve çözümcül olması nedeniyle ilimiz ve ilçelerimizdeki tüm bilirkişilik görevi alan arkadaşlarımızı derneğimize katılıma davet ediyorum.” (Haber Merkezi)

