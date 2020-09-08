Son Dakika

Belediye Varinli Caddesi’ni yeniliyor

Çorum Belediyesi, Varinli Caddesinde kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmalarının ardından yolun asfaltı da tamamen yenilenmiş olacak.

Güncel 08.09.2020, 15:01
302
Belediye Varinli Caddesi’ni yeniliyor

Varinli Caddesi'nin Eşref Hocaya bağlanan bölümünde zaman içerisinde yıpranmalar oluştuğunu ve yolda bozulmalar meydana geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, caddenin 190 metrelik kısmında kazı çalışması başlattıklarını söyledi. Zahir, "Şehrimizin en işlek caddelerinden olan Varinli Caddesinde daha önce asfalt çalışması yapmıştık. Kalan metrelik kısmında da çalışmalarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde yoldaki çalışmayı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
24°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 04:40
Güneş 06:07
Öğle 12:43
İkindi 16:18
Akşam 19:09
Yatsı 20:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@