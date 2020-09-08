Belediye Varinli Caddesi’ni yeniliyor

Varinli Caddesi'nin Eşref Hocaya bağlanan bölümünde zaman içerisinde yıpranmalar oluştuğunu ve yolda bozulmalar meydana geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, caddenin 190 metrelik kısmında kazı çalışması başlattıklarını söyledi. Zahir, "Şehrimizin en işlek caddelerinden olan Varinli Caddesinde daha önce asfalt çalışması yapmıştık. Kalan metrelik kısmında da çalışmalarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde yoldaki çalışmayı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.