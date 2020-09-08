Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
Belediye Varinli Caddesi’ni yeniliyor
Çorum Belediyesi, Varinli Caddesinde kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmalarının ardından yolun asfaltı da tamamen yenilenmiş olacak.
Güncel 08.09.2020, 15:01
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Varinli Caddesi'nin Eşref Hocaya bağlanan bölümünde zaman içerisinde yıpranmalar oluştuğunu ve yolda bozulmalar meydana geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, caddenin 190 metrelik kısmında kazı çalışması başlattıklarını söyledi. Zahir, "Şehrimizin en işlek caddelerinden olan Varinli Caddesinde daha önce asfalt çalışması yapmıştık. Kalan metrelik kısmında da çalışmalarımızı başlattık. Kısa süre içerisinde yoldaki çalışmayı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.
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