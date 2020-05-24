Belediye, bayram eğlencesini vatandaşın ayağına götürdü

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramının buruk geçtiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerinde kalan vatandaşlar için Ramazan Bayramında da güzel sürprizler hazırladıklarını söyledi.



Belediye olarak evlerinde kalan Çorum halkına Ramazan Bayramı coşkusu yaşatmak için başlattıkları hazırlıkları tamamladıklarını ve bayram boyunca tüm mahallelere eğlenceyi götüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram coşkusunu cadde cadde, sokak sokak tüm Çorum’a ulaştıracağız. Belediyemiz Bando Takımı, Mehter Takımı ve Türk Halk Müziği ekiplerimiz en güzel eserleri hemşehrilerimiz için çalıp söyleyecek. Ayrıca bayramlarımızın neşesi yavrularımızı da unutmadık. Onlar için de sürpriz eğlenceler hazırladık. Bu bayram eğlenceyi evlerinize kadar getiriyoruz. Bu bayram sizdeyiz” dedi.

(Haber Merkezi)