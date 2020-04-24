Balkonlarda coşkulu kutlama

Çorum'da belediye bandosu 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü söyleyerek cadde ve sokakları gezdi. Vatandaşlar balkonlarından bandoya alkışlarla tempo tuttu.

Cemilbey Caddesinde yerel sanatçı Özcan Serpinli ise evinin balkonundan mini bir konser verdi. Çorum’un ünlü sanatçısına eşi Gül Serpinli, kızı Buse, Yeğenleri Hicran ve Umut Serpinli eşlik etti. Küçük çocukların okuduğu şiirler sonrası karşı binada oturanlardan büyük alkış aldı. Daha sonra saatler 21.00 gösterdiğinde hep bir ağızdan istiklal marşı okundu. Öte yandan CHP Çorum İl Başkanlığınca da Pir Baba Parkı önünde kutlama etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik, konvoy düzenlenmesiyle son buldu.

(Yusuf ÇINAR)