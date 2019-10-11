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Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor

Tokat'ta kurulu firma, meyve suyu fabrikalarından atık malzeme olarak aldığı üzüm, kuşburnu ve vişne çekirdeklerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor

Tokat'ta kurulu firma, meyve suyu fabrikalarından atık malzeme olarak aldığı üzüm, kuşburnu ve vişne çekirdeklerini işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

11 Ekim 2019 Cuma 16:03
Atık meyve çekirdekleri ekonomiye kazandırılıyor

Niksar ilçesinde faaliyet gösteren firma tarafından fabrikalardan alınan meyve çekirdekleri kurutulmaları için beton zemine seriliyor ve bir hafta güneşe bırakılıyor. Çekirdekler daha sonra 3 farklı işlemden geçirilerek kozmetik ve ilaç sektörüne ham madde ihraç eden firmalara satılıyor. 

Firma sahibi Ahmet Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyve suyu fabrikalarının atığı olan vişne, kuşburnu ve üzüm çekirdeklerini aldıklarını, kurutup temizlediklerini söyledi.

Daha sonra çekirdeklerin içindeki tohumları çıkardıklarını anlatan Kaynar, "Bu tohumlar Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'da kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılıyor. Üzüm çekirdeğinden masaj yağı yapılıyor. Çekirdeğin sert kabuğunu briket yaparak yakacak haline getiriyoruz. Çekirdeğin üzerindeki meyve atıklarını, posasını hayvan yemi olarak kullanılması için yem fabrikalarını veriyoruz." dedi.

Kuşburnu çekirdeğini ise Amasya, Çorum ve Tokat bölgesindeki marmelat fabrikalarından aldıklarını belirten  Kaynar, şöyle devam etti:

"Bunlar aslında atık, çöpe gidecek malzemeler. Fabrika sahipleri bunları çöpe göndermek için ekstra ücret ödüyorlardı. Bizim bu işe girmemiz üzerine şimdi atık çekirdek üzerinden para kazanıyorlar. Kuşburnu çekirdeği şampuan ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. İçinde C vitamini bulunduğu için saçlara ve cilde çok iyi geliyor. Bunu bizden ihracatçılar alıyor." 

- Vişne çekirdeğini parfüm üreticileri alıyor

Vişne çekirdeğinin de en çok satılan ürün olduğunu dile getiren Kaynar, "Vişne tohumu kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Çinko ve magnezyum oranı yüksek olduğu için özellikle parfüm üreticileri talep ediyor." diye konuştu.

Kaynar, vişnenin sapının da çay olarak kullanıldığını belirterek, "İnsanlar meyveleri tükettikten sonra çekirdeğini çöpe atıyor aslında hepsinin kullanılacağı bir sektör var. Tabii ki bizim tek tek evlerden bunları toplamamız imkansız. Meyve suyu fabrikalarından bunu alıyoruz. Atıkların hepsini değerlendiriyor, ekonomik olarak Türkiye'ye yeniden kazandırıyoruz." dedi.

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