Akkent Mahallesi’ne çay ocağı için ihale

Belediye Akkent Mahallesi Çay Ocağı Yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi.

Akkent Mahallesi 4. Cadde üzerinde bulunan park içerisinde Belediye’nin çay ocağı olarak kullanılmak üzere yaklaşık 108 metrekarelik alanda yapılacak olan ve yaklaşık maliyeti 133 bin 975 TL olan iş için 6 teklif geldi.

Buna göre teklifi sınır değerlerin altında kalan Uğur Ertekin ihale dışında kalırken, Ramazan Yanar 119 bin 900 TL teklifle en düşük teklifi sundu. İhalede Emre Topkara 126 bin 500 TL teklif verirken, Orhan Eliaçık 135 binTL, Emre Gökçe 161 bin 900 TL ve Yeşilova Peyzaj Besicilik ise 230 bin TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Fikret Karacaköylü firmaların belgelerin ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Murat SARIKOCALAR)

