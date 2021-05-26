AK Partili gençler Necip Fazıl’ı andı

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, vefatının 38’inci yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek’i unutmayarak vatandaşlara Necip Fazıl’ın sözlerinin yazılı olduğu kitap ayraçlarını dağıttılar.

Etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, Necip Fazıl’ın çileli yolculuğunda doğru bildiklerinden taviz vermeden ilerlediğini belirterek, “Yeri gelmiş hapishanelerde yatmış, yeri gelmiş belki bir yiyecek ekmeğe muhtaç olmuştur. Ama doğru bildiğinden de şaşmamıştır” dedi.



Necip Fazıl’ın yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde değer verilir bir konuma geldiğini de ifade eden Muhammed Fatih Temur, “Özellikle önemli bir gençlik kitlesinin yetişmesinde model olmuş, toplantılarla, söyleşilerde daime gençliği, doğru yolda ilerlemesinde motive etmiştir. Usta-çırak ilişkisiyle gençler elinden geleni yapıyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Üstadın bizde bırakmış olduklarını, bireyler olarak, toplum olarak, yaşarken hissettiklerimizi dile getirmek ve paylaşmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” diyen Temur, “Bu sadece bir anma değildir. Gençliğe ve gençliğin içinde yer alan kavgalara problemlere reçeteler hazırlamış ve bunlarla bir neslin ardından gelen onlarca neslin tedavisi için bize ışık tutmuştur” ifadelerini kullandı.

Program şehrin birçok noktasında kitap ayraçlarının vatandaşlara dağıtılmasıyla son buldu. (Haber Merkezi)

