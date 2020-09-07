Flaş Haber“Çorum iyiye gitmiyor”
AK Parti’de iki ilçede mevcut başkanlarla devam kararı
AK Parti'de Uğurludağ ve Bayat ilçe kongrelerinde mevcut başkanlarla yola devam edildi.
Güncel 07.09.2020, 20:20
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AK Parti ilçe teşkilatlarının kongre süreci devam ediyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce ertelenen ilçe kongreleri geçtiğimiz hafta sonu başladı.
Alaca, İskilip, Sungurlu ve Boğazkale kongreleri yapılırken, Ortaköy kongresi ise ertelendi. Pazar günü de iki ilçe kongresi ile takvime devam edildi.
Bayat İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Fatih Balcıoğlu güven tazeledi.
Uğurludağ İlçe Kongresi’nde de yine mevcut başkan Ömer Kiday yeniden seçildi.
(Haber Merkezi)
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