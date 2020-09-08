21. yüzyılda taşıma suyla hayatlarını devam ettiriyorlar

Sungurlu ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan söz konusu köyler, yıllardır su sıkıntısı çekiyorlar. Köy sakinleri onlarca yıldır tankerlerle 20 kilometre mesafeden su taşıyarak kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Köylerde onlarca yıldır su olmadığını dedelerinin babalarının da tankerlerle su taşıdığını belirten köy sakinleri, kullanma ve içme suyu ihtiyaçlarını 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çayan köyündeki çeşmelerden traktörlerine yükledikleri tankerlerle taşıdıklarını belirtiyorlar.

“GEÇİMLERİNİ SAĞLADIKLARI HAYVANLARI SATMAK ZORUNDA BIRAKILDILAR”

Yıllardır bölge köylerinin susuz olduğunu ifade eden İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, “Bu köylerde yaşayan insanlarımız 40-50 yıldır su sorunu yaşıyorlar. Kime konuyu aktardıysak, bilgi verdiysek tamam dedi ama su gelmedi. Siyasiler seçim dönemlerinde oy istemek için geliyorlar konuyu iletiyoruz ama su gelmiyor. 2015 seçimlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Bey, dönemin Milletvekili Salim Uslu’ya sorunun çözümü için talimat verdi ama yine yapılamadı” dedi.

21. yüzyılda köylülerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını taşıma suyla temin etmek zorunda kaldıklarını belirten Ercan Şahin, bunun bir insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Bölge halkının hayvancılıkla geçimini sağladığını da sözlerine ekleyen Şahin, “Bölge halkımız geçimlerini hayvancılıkla sağlayıp ülke ekonomimize destek oluyor. Kendileri gibi hayvanlarına da su bulamadıkları için artık hayvanlarını satmak zorunda kaldılar” dedi.

“BU İNSANLAR NASIL DEZENFEKTE OLACAK?”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminden dolayı suya her zamankinden daha da çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Şahin, “Bölge halkımız içmeye su bulamadıkları için tankerlerle su getiriyorlar gelen suyun miktarı tankerle doğru orantılı olduğu için kullanımı da o derece önemli oluyor. İçinde yaşadığımız şu pandemi döneminde sürekli dezenfekte olmamız gerekiyor ama insanlar içmeye zor buldukları suyla bunu yapamazlar” diye konuştu.

FİKRİ IŞIK, SALİM USLU’YA TALİMAT VERMİŞTİ

2015 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, seçimlerden dolayı Sungurlu'da açılan seçim ofisinin açılışına katılmış ve köylerinde içme suyu olmayan köylüler ve muhtarlar pankart açmıştı.

Açılışta katılan köylüler ve köy muhtarları 'Susuz Köyler' diye pankart açarak dönemin bakanı Fikri Işık'ın dikkatini çekmişti. Pankartın indirilmesini isteyen Bakan Işık, daha sonra köylüler ile görüşmüş ve muhtarlar tarafından kendisine köylerin hizmetlerden yararlanamadığı ve içme suyu verilmediği bilgisi verilmişti.

“7 KİLOMETRE YAKINDA SU VAR BİZDE YOK”

Yıllardır su sorunu yaşadıklarını belirten köylüler, “7 kilometre yakınımızda ki köylere su getirdiler ama yıllardır bizi görmezden geliyorlar, bize su vermiyorlar” dediler.

2015 seçimlerinde Bakan Fikri Işık'ın dönemin Çorum Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Salim Uslu'ya talimat verdiğini belirten köy sakinleri, Bakanın talimat verdiği halde geçen 5 yıla rağmen hala suyun getirilmediğini bildirdiler.

“AKLIM YETTİĞİNDEN BERİ TANKERLERLE SU TAŞIYORUM”

Bölge köylerinin su sorunun uzun zamanlı bir problem olduğunu dile getiren bir köylü ise, “Ben 64 yaşımdayım. Aklım yetti yeteli bu köye su gelmedi. Bu tankerle babam su taşıyordu. Allah rahmet eylesin o vefat etti şimdi ben bu tankerle ailem ve köylüm için su taşıyorum. Muhtemelen dedem de bu tankerle su taşımıştır” dedi. (Haber Merkezi)