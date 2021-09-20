“2023 seçimlerinden de zaferle çıkacağız”

Mahallede bulunan bir bahçede organize edilen toplantıda Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mahalle Başkanı Osman Çorlu ile teşkilat mensupları katıldı.

Mahalle Başkanı Osman Çorlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da kısa bir konuşma yaparak, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a her zaman yanlarında destekçileri olduğu için teşekkür etti. Akar, Gülabibey Mahallesi’ni AK Parti’nin kalesi olarak gördüklerini belirterek, her seçimde olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de Gülabibey’den zaferle çıkacaklarına inandığını kaydetti.



Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, teşkilatları AK davanın neferleri olarak gördüklerini söyledi. Teşkilatlardaki çalışma azmi ve davaya olan bağlılığında 20 yıldır bir eksilmenin olmadığını söyleyen Ceylan, Çorum’da tüm seçimlerde olduğu gibi 2023 seçimlerinden de yine açık ara zaferle çıkacaklarına inandığını ifade etti.

2023 seçimlerinin daha önceki seçimlerden çok farklı ve çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek teşkilat mensuplarına seslenen Milletvekili Ceylan, “Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir dünya lideri ile yol yürümek çok güzel ve onurlu bir duygu. Bunun devam etmesi için bizlere önemli görevler düşüyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı göndermek için içerden ve dışardan hain şer odakları her türlü yolu deniyorlar. Bizim liderimizin arkasında durmamız için çok çalışmamız lazım. Memleketimize, şehrimize, mahallemize yapılan hizmetleri halkımıza anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızla bu yolda yürüyorsak, hep daha fazlasına yapmamız lazım. Kapı kapı gezerek, sıkmadık el, girilmedik ev bırakmamalıyız. Bunu yaptığımızda inanıyorum ki, yine seçimden zaferle ayrılıp, Cumhurbaşkanımızın karşısına dimdik çıkacağız inşallah” diye konuştu.



AK Parti iktidarı döneminde Çorum’a kazandırılan hizmetlerden de bahseden Ceylan, 20 yılda 22 milyar yatırım yapıldığını, Büyükşehirler dışında nüfusu 700 binin altında olan hiçbir kentte olmayan Kanser Hastanesi’nin, Polis Moral Eğitim Merkezi’nin, Devlet Hastanesi’nin, Diş Hastanesi’nin Çorum’a kazandırılacağını vurguladı.

Tüm dünyayı saran covid-19 salgını sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri olarak gösterilen ülkelerde verilen sağlık hizmetleri ile Türkiye’de sağlanan hizmetlerin kıyaslamasını da yapan Milletvekili Ceylan, salgından korunmanın tek yolu olan aşı konusunda hem teşkilat mensuplarını uyardı, hem de çevrelerine aşı olmayanlar varsa olmaları için ikna etmelerini istedi.

Ceylan, toplantının ardından teşkilat mensupları tarafından alkışlarla ve sevgi gösterileri eşliğinde uğurlandı. (Haber Merkezi)