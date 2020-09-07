“Boğazkale’nin köyleri hizmet bekliyor”

Köylerin sorunlarını dinleyen Tahtasız, çözüm için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.

Tahtasız, ilk olarak Yazır ve Sarıçiçek Köylerini ziyaret etti.

Yazır ve Sarıçiçek köylerinin yol probleminin olduğunu, yaklaşık 4 km’lik yolun 4 yıldır yapılmadığını, yolun 2600 metresinin ihale edildiğini ve Eylül ayı sonunda yapım çalışmalarına başlanacağını, geriye kalan kısmın da İller Bankası’ndan ödenek temin edilerek bir an önce yapılmasını istediklerini kaydeden Tahtasız, 2600 metrelik yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Evci – Örenkaya arasındaki 1 km’lik yolun iki yıldır gündeme alınmadığını, bu yolun da bir an önce gündeme alınmasını istediklerini açıklayan Tahtasız, “Gökkuşak Göletinin seçimlerde yapılacağını vaat ettiler, ancak 5 yıldır sadece sondaj çalışması yapıldı. Çiftçinin tarımsal sulama ihtiyacı için bir an önce göletin yapılması gerekiyor” dedi.

Emirler Köyü’nün baraj projesine de değinen Tahtasız, kanal projesinin hazır olduğunu, bütçe olmadığından yapılamadığını, köyün dere ıslah çalışmasının da bir an önce yapılması gerektiğini açıkladı.

3 km’lik Emirler Köyü – Ayçiçek köy yolunun stabilize olduğunu, bu yolun 15 köye ulaşım sağladığını, Alaca yolunu da 25 km kısalttığını, normalde 45 km’lik yolun, 20 km’ye düşeceğini dile getiren Tahtasız, bu yolun da planlanarak yapılması gerektiğini söyledi.

Tahtasız ayrıca Yukarıfındıklı – Delihasanlı arasındaki 3 km.’lik yolun bozuk olduğunu, bu yolun da 20 köye bağlantı sağladığı gibi Yozgat – Kırşehir bağlantısını da sağladığını sözlerine ekleyerek bu yolun da yapılmasını istedi.

Köy halkı ise çöplerinin 15 günde bir alındığını belirterek, çöp toplama işlemlerinin haftalık yapılmasını talep ettiler.

Ayrıca Tahtasız’a iletilen bir başka problem ise telefon konusu oldu. Sarıçiçek ve İbikçam köylerinde telefon problemi yaşanırken, internet hatlarının arızalı olduğu mobil telefonların çekmediği bilgisi iletildi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl Yöneticisi Meftun Karatepe, Merkez İlçe Yöneticisi Cafer Aşkın ile birlikte Boğazkale’ye çıkarma yapan Tahtasız, yoğun ilgiyle karşılandı.

Tahtasız ve beraberindekiler ayrıca Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadınların çalışmaları ve yaptıkları üretim hakkında bilgi aldılar. (Haber Merkezi)