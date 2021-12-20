“Hastalığı hep birlikte yeneceğiz”

Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü sebze pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ünlü, pazarcı esnafı ve pazar alışverişinde bulunan vatandaşlarla sohbet edip, esnaflara hayırlı ve bol bereketli işler dileğinde bulundu.

Bayat Belediyesi Başkanı Ünlü ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlıklı ve rahat bir alışveriş yapabilmeleri için belediyemiz ve personelimiz olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Halkımız ve esnafımız rahat bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar. Esnaf ve vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz”

(Uğur GÖRKEM)

