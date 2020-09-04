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Bayat’ta tandırlık yangını

Çorum’un Bayat ilçesinde bir tandırlık ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden kontrol altına aldı. 

Bayat 04.09.2020, 16:33
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Bayat’ta tandırlık yangını

Edinilen bilgilere göre, Bayat İlçesi Yeni mahalle Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir tandırlık ve ağaçlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. 

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