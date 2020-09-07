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Bayat’ta Pandemi denetimleri devam ediyor

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirdi.

Bayat 07.09.2020, 22:27
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Bayat’ta Pandemi denetimleri devam ediyor

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Yeni Tip Korona Virüs vakalarının sayısının ilçede arttığını belirterek havaların ısınması, yasakların kalkması ve normal hayata dönülmesi ile birlikte vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayı unuttuğunu dile getirdi. Düğünler ve taziye ziyaretleri nedeniyle birçok vatandaşın korona virüse yakalandığını anlatan Ünlü, “Ne yazık ki tehlike geçmiş değil. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan rakamlar ise bunun kanıtı. Ben hemşerilerimi bir kez daha sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Lütfen, kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret edelim. Daha sağlıklı, mutlu günler bizleri bekliyor” dedi.

(Haber Merkezi)

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