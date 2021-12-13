Bayat’ta kış hazırlıkları 

Bayat Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor. Bayat Belediyesi’nce planlanan yolların yapım ve kumlama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Vatandaşlarımızın yol olarak kullandığı mevkilere kumlama çalışması yaparak, ilçe halkımızın kullanımına uygun hale getiriyoruz. Yol kumlama çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. İlçemize en güzel hizmeti verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlı dileklerinde bulundu” dedi. (Haber Merkezi)

