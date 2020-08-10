Yavru köpekleri ölüme terk ettiler
ÇORUM’un Alaca İlçesinde çöplüğe bırakılan çok sayıda yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.
Alaca 10.08.2020, 13:55
101
İddialara göre, gelen ihbarı değerlendiren bir gurup hayvansever, ilçe dışında bulunan çöplük alana gitti. Burada çöplüğe bırakıldığı öne sürülen çok sayıda yavru köpekler bulundu. Aç ve susuz kalan köpeklere yiyecek ve su veren hayvanseverler, ölüme terk edildiklerini öne sürdükleri köpeklere sahip çıktı.
Hayvanseverler ayrıca yetkili kurumlara konuyu bildireceklerini ve gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını belirttiler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:24