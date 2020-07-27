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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Çorum'da bulunan Alacahöyük'teki arkeolojik kazı çalışmaları, 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor.

Alaca 27.07.2020, 10:31 27.07.2020, 11:25
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Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor

Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu alanda, 15 kişilik ekip görev alacak.
Çorum kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahöyük'te 1935 yılında başlatılan arkeolojik kazılar, durdurulmuştu. Yaklaşık 3 yıllık aranın ardından kazı çalışmaları yeniden başlıyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında 15 kişilik ekip görev alacak. Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarının da bulunduğu Alacahöyük'e gelen ekip üyeleri, kazı yapılması planlanan bölgelerde temizlik, bakım ve planlama çalışması başlattı. Ekibin değerlendirmeleri sonucunda kazılara geçilecek.

ESERLER MÜZEDE SERGİLENİYOR

Alacahöyük'te 1935 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda bulunan tarihi eserler aynı yerdeki müzede sergileniyor. Alacahöyük Müzesi'nde Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit ve Frig dönemlerine ait eserler yer alıyor. Yapıdaki en önemli parçaların ise Eski Tunç Çağı'na ait 13 kral mezarı buluntusu olduğu belirtildi. Ayrıca Tunç Çağı ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve sanat merkezi olan Alacahöyük'ün girişinde bulunan 10 metre genişliğindeki sfenksli kapı da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

(Yusuf ÇINAR)

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