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Öğretim elemanları ilk makinelerini üretti

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu'ndaki öğretim elemanları ilk makinelerini üretti.

Alaca 07.08.2020, 19:57
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Öğretim elemanları ilk makinelerini üretti

Makine ve İmalat Teknolojilerinde Türkiye’de tek ihtisaslaşmış olan üniversite yerli ve milli kaynaklara verdiği destekle yeni çalışmalara ışık tutmaya devam ediyor.

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent AŞ’de Alaca Avni Çelik MYO Öğretim Elemanları “4D Makine ve Teknoloji” ile Ar-Ge firmasında yeni bir makine tamamlayarak hizmete sundu.

Okulda öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Tuna Aydoğmuş ve Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek tarafından kurulan Ar-Ge firmasında; Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından desteklenen proje kapmasında “Tam Otomasyonlu Plaka Yorulma Test Cihazı” yapıldı.

Ar-Ge ve Tasarımı ile geliştirilen Yorulma Test cihazı tüm aşamaları ile yerli üretimle gerçekleştirildi.

Özellikle Makine sektöründe yeni üretilen alaşımların yorulma dayanımları ölçülerek sektöre büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu başarının sadece başlangıç olduğunu ve devamının geleceğini dile getiren Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Güngör Karakaş, emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Tuna Aydoğmuş, Öğr. Gör. Bünyamin Çiçek ve birlikte çalıştıkları takım arkadaşlarına başarılar diledi. (Haber Merkezi)

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