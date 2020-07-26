Musa Kaya defnedildi

Bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Musa Kaya, önceki gün Alaca'da toprağa verildi.

Dursun Kaya'nın babası Musa Kaya'nın cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip Alaca merkez eski camiden alınarak Özhan Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye 24. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı hemşehrimiz Zeki Gül, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Bektaş, İlçe Müftüsü Fatih Kaya, bazı daire müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Öte yandan vefat eden Uğur Matbaası’ndan Nurettin Biber de aynı yerde kılınan cenaze namazının ardından Alaca toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)