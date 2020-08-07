Milli Eğitim Müdürü Sarı, Alaca‘da ziyaretlerde bulundu

Doğalgazın hem ekonomik hem de çevre dostu olduğunu belirten Sarı, Alaca ilçe merkezinin tamamında, okulların doğalgaza dönüşümüyle, hem hava kirliğinde azalma olduğunu ifade etti. Sarı "Amacımız öğrencinin okula isteyerek ve mutlu gelmesi. Bu doğrultuda elimizden gelen tüm imkânlar ile okullarımızın fiziki alt yapılarını güçlendiriyoruz ki, öğrencilerimiz ısınma konusunda ve deprem riskine karşı güvenli ve huzurlu yerlerde eğitim görsünler" açıklamasında bulundu.

Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi’nde üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla 2020-2021 Eğitim öğretim yılında 11.sınıftan 12.sınıfa geçen öğrenciler için açılan destekleme ve yetiştirme yaz kurslarını da ziyaret eden Sarı, öğrencilerle sohbet etti. Sarı, DYK kurslarının çok büyük bir fırsat olduğunu ve çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini, Bakanlığın bu konuda öğrenciler için her türlü desteği sağladığını ayrıca, öğrencilerden kendilerine hedef koymalarını ve bu hedefler doğrultusunda gayret göstermelerini istedi.

(Haber Merkezi)