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Kızılay’ın kurban bağış fiyatları açıklandı

Kızılay Alaca Şube Başkanı Erdal Demir, vatandaşların kurban bağışlarını Kızılay’a yapabileceklerini ifade etti.

Alaca 26.07.2020, 17:48
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Kızılay’ın kurban bağış fiyatları açıklandı

Yurt dışı kurban ücretlerinin 850, yurt içi ise 1050 TL olduğunu belirten Demir, Kızılay olarak Alaca’da çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydederek, “Kızılay olarak 260 kişiye 400 TL yardım yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelere 900 adet lavaş dağıtımı gerçekleştirildi. 300 adet gıda paketi dağıtımı gerçekleşti. 250 adet kıyma ve kuşbaşı konserveleri dağıtıldı. İhtiyaç sahiplerimize yardım dağıtımlarımız devam etmektedir” dedi. Demir, Kurban yardımı yapmak isteyenlerin 0535 604 49 02 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

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