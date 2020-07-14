Gölet kıyısında acılı bekleyiş

Pullu ailesi de gölet kıyısında bekleyişlerini sürdürüp, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Emrah Pullu'nın babası Erdoğan Pullu (42), çocuğunun bulunmasını isteyerek, “Buraya Kastamonu ilinden çalışmak için gelmiştik, saman işleri ile uğraşıyoruz. 5 gündür de buradaydık göle yakın bir alanda çadırda kalıyorduk. Bu bölgede kalıyorduk. Çocuğum serinlemek için göle girmiş ve boğuldu. Arıyorlar halen bulunamadı. Memlekete dönemeden çocuğumu burada kaybettik. İşimiz bitmişti dönme hazırlığı yapıyorduk, bir gün sonra da yola çıkacaktık. Oğlum dünya tatlısı bir insandı. Çok iyi bir insandı, hiç kimseye bir kötülüğü olmazdı. Hiç kimseye zararı olmaz duygusal bir çocuktu. Haberi alan herkes Kastamonu’dan Çorum’a geldi. Seveni çoktu oğlumun. Ne olur bulsunlar oğlumu” dedi.