Alaca’da kurban bağış standı açıldı

Standın açılışını Kaymakam Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve İlçe Müftüsü Fatih Kaya gerçekleştirdi. Kaymakam Atak ve Başkan Şaltu, çalışmalar hakkında Müftü Kaya’dan bilgiler aldı.

Stantla ilgili açıklama yapan İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 975, yurt dışında ise 825 TL olarak belirlediğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren vekâletle kurban kesim organizasyonu yaptığını hatırlatan Müftü Kaya, “Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekâletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir.(Haber Merkezi)