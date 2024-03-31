Çorum Milletvekili Ahlatcı da yerel seçimler nedeni ile sandık başına gitti. Oyunu eşi Meral Ahlatcı ile birlikte Kocatepe İlkokulu 1529 numaralı sandıkta kullanan AK Parti Milletvekili Av. Ahlatcı, seçimlerin ve kullandıkları oyların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy vermeden önce sandık görevlileriyle yakından ilgilenen Milletvekili Ahlatcı, görevlilere de kolaylıklar diledi. Seçim çalışmaları sırasında kendilerini bağrına basan tüm Çorumlu hemşehrilerine de teşekkür eden Ahlatcı, seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerini de unutmadı.

Seçimin huzur ve güven içerisinde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ahlatcı, seçim yasaklarının kalkmasının ardından hemşehrileriyle hemhal olmayı temenni etti.

Editör: UĞUR GÖRKEM