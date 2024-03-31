Türkiye genelinde 07.00’de başlayan ve 17.00’de sona erecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için yeniden Çorum Belediye Başkanlığı görevine talip olan ve bu nedenle hazırladığı 41 proje ile vatandaşın huzuruna çıkan Halil İbrahim Aşgın oy kullanma işleminin başlaması ile birlikte il merkezindeki okulları gezerek hem seçim görevlileri hem de vatandaşlarla sohbet ediyor.



Tüm Çorumlulara oy verme çağrısında bulunarak destek isteyen Başkan Aşgın bu kapsamda

Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu, Türkiyem İlkokulu, İsmail Kakaç İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu, Eti Anadolu Lisesi ve Başöğretmen Atatürk İmam-Hatip İHO’yu ziyaret etti.



Türk milletinin sandığa ve demokrasiye sahip çıktığını söyleyen Başkan Aşgın, “Sandık görevlilerimizi, okul sorumlularımızı ve oy kullanan hemşehrilerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik” dedi.